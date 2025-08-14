Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n208484-peregovory-s-putinym-imeut-25-shansov-na-proval-tramp.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп допускає, що його переговори з російським диктатором володимиром путнім на Алясці мають 25% ймовірність «не бути успішними».

Про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox Radio, повідомляє BBC.

Він знову повторив, що його зустріч із путіним може стати основою для наступної зустрічі, на якій, як він натякнув, буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Також Трамп заявив, що між Києвом і Москвою має бути «компроміс» щодо кордонів.

Варто додати, що прес-секретар путіна Дмитро Пєсков сьогодні, 14 серпня, заявив, що за підсумками саміту на Алясці не планується підписання будь-яких документів. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс».

Не очікується, нічого не готувалось, і навряд чи тут може бути якийсь документ", — заявив він, додавши, що «з огляду на те, що буде спільна прес-конференція», путін «окреслить те коло домовленостей, розумінь, які вдасться досягти.

Джерело: BBC, «Інтерфакс»