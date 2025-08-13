Дональд Трамп, фото: PICRYL

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін проведуть заплановану на 15 серпня зустріч на військовій базі Елмендорф-Річардсон, розташованій на північній околиці найбільшого міста штату Анкориджа.

Про це повідомляє видання CNN.

Зазначається, що Білий дім сподівався уникнути ситуації, коли прийом російського лідера та його оточення здійснюватиметься на території військового об'єкту США, проте у всьому величезному штаті лише ця військова база відповідає вимогам безпеки.

Річ у тім, що чиновники, які терміново шукали, щоб забронювати місце для проведення саміту, зіткнулися з серйозною перешкодою: літо — це пік туристичного сезону на Алясці, і варіанти, доступні та обладнані для прийому світових лідерів, виявилися дуже обмеженими.

Відомо, що чиновники Білого дому, окрім Анкориджа, шукали варіанти в столиці штату місті Джуно та у розташованому в центі штату Фернбенксі.

Зазвичай перед важливим самітом у США проводяться тривалі переговори щодо порядку денного та результатів. Проте сам Трамп заявив, що підходить до зустрічі як до «ознайомчої» сесії, не маючи особливих очікувань щодо її перебігу.

Президент вважає, що «потрібно подивитися на цього чоловіка, який сидить навпроти. Потрібно побачити його віч-на-віч. Потрібно вислухати його один на один. Потрібно оцінити його, подивившись на нього, — заявив вчора, 12 серпня, держсекретар Марко Рубіо, пояснюючи в інтерв’ю, чому п’яти відомих телефонних дзвінків Трампа путіну цього року недостатньо для визначення намірів останнього.

