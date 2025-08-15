Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна сама вирішуватиме, чи віддавати росії свої території.

Американський лідер зазначив, що говоритиме з російським диктатором володимиром путіним про обмін територіями. Однак остаточне рішення буде за Україною. Про це він заявив на борту літака Air Force One дорогою на Аляску, передає Sky News.

Вони будуть обговорюватися, але я маю дати Україні ухвалити це рішення. І думаю, вони ухвалять правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори від імені України. Я тут, щоб посадити їх за стіл переговорів. І, думаю, у вас є дві сторони, — зазначив він.

Журналісти поцікавилися в глави Білого дому про гарантії безпеки для України на що той відповів, що у «форматі НАТО цього не буде». Зазначив лише, що гарантії безпеки є можливою опцією разом з Європою.

Також глава Сполучених Штатів вважає, що російські повітряні удари по Україні «шкодять» путіну в переговорах.

Трамп надіється, що із зустрічі на Алясці «щось вийде». Однак наголосив, що росія зіштовхнеться із «серйозними наслідками», якщо відмовиться припиняти війну.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що росія захоплює велику частину української території, але Штати з партнерами будуть «намагатися повернути частину цієї території назад Україні».

Джерело: Sky News