Бойцы ССО зачистили позиции оккупантов и взяли в плен российский спецназ. Фото:

https://racurs.ua/n208532-boycy-sso-zachistili-pozicii-okkupantov-i-vzyali-v-plen-rossiyskiy-specnaz-video.html

Ракурс

Українські ССО зачистили ворожі позиції на одній із ділянок фронту.

Бійці 3-го полку Сил спецоперацій провели успішну зачистку ділянки, де за розвідданими перебувало понад 10 російських військових. Захисники непомітно підійшли крізь хащі та вийшли на близький контакт із противником. Про це Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили у Facebook.

Один із українських бійців з позивним Рудя розповів, що вони помітили бліндаж і почули звідти розмови. Відразу ж у тому напрямку специ відкрили вогонь.

У ході бою вдалося знищити більшість загарбників. А кілька бійців російського спецназу здалися у полон.

Згодом по російських позиціях вдарили екіпажі дронів-бомберів.

Нагадаємо, в ніч на 10 серпня українські спецпризначенці в окупованому Криму знищили потужний російський радар — стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М», який розташовувався у населеному пункті Абрикосівка.