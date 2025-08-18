Число погибших в Харькове возросло до семи человек. Фото:

https://racurs.ua/n208534-chislo-pogibshih-v-harkove-vozroslo-do-semi-chelovek-foto.html

Ракурс

Кількість загиблих у Харкові зросла до семи осіб.

Рятувальники виявили ще одну загиблу жінку на першому поверсі пошкодженого будинку. Серед жертв дронової атаки двоє дітей — півторарічна дівчинка та 16-річна дитина. На місці обстрілу продовжують працювати профільні служби. Сьогодні у Харкові траур. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Поранення дістали 20 осіб. Наймолодшому постраждалому лише шість років.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій поінформували, що тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці ворожого обстрілу працюють близько 140 рятувальників та 39 одиниць техніки, у тому числі важка інженерна та спеціальна. Залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.

Нагадаємо, вночі 18 серпня чотири ударні БпЛА типу Shahed влучили в п’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. Внаслідок прильотів спалахнули пожежі в квартирах. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих та 18 постраждалих.