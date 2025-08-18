«Шахеди» атакували житлові будинки в Харкові — четверо загиблих та 18 поранених

«Шахеди» атакували житлові будинки в Харкові. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208525-shahedy-atakuvaly-jytlovi-budynky-v-harkovi-chetvero-zagyblyh-ta-18-poranenyh.html

Ракурс

Російська армія 18 серпня завдала нових ударів по Харкову.

Чотири ударні БпЛА типу Shahed влучили в п’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. Внаслідок прильотів спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Були зруйновані перекриття, зафіксовані обвали. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок цієї атаки загинули четверо осіб. Серед жертв 1,5 річна дівчинка, її тіло дістали з-під завалів. Отримали травми різного ступеня тяжкості 18 осіб. Декого довелося госпіталізувати. Серед поранених — шестеро дітей.

П’ятеро осіб вважаються зниклими. Попередньо, люди можуть перебувати під завалами.

Також було пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів. Наразі триває аварійно-рятувальна операція триває.

Крім того, було зафіксовано влучання в землю двох ворожих дронів-камікадзе в Індустріальному районі.

В обласній прокуратурі поінформували, що за фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 серпня російські війська атакували балістичною ракетою село в Корюківській громаді Чернігівської області. Внаслідок ракетної атаки було пошкоджене сільгосппідприємство, а також дахи і вікна житлових будинків.