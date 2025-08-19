Последствия российской атаки по Полтавщине, фото: Виталий Малецкий

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, здійснили чергову масовану атаку по місту Кременчуку на Полтавщині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Віталій Малецький.

У той самий час, коли путін по телефону запевняв Трампа, що прагне миру, і коли Президент Володимир Зеленський проводив переговори у Білому домі з європейськими лідерами щодо справедливого миру путінська армія починала чергову масовану атаку по Кременчуку, — наголосив Малецький.

За словами мера, у місті пролунали десятки вибухів, під прицілом була енергетична та транспортна інфраструктура.

Хочу подякувати бійцям ППО, які мужньо і понад своїх можливостей відбивали атаку. Дякую співробітникам ДСНС за те, що відразу почали ліквідацію пожеж. Дякую всім кременчужанам за стійкість і незламність, — додав він.

Малецький зазначив, що спеціальна комісія визначить ступінь збитків для пошкоджених квартир і будинків.