Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского ракетного удара по Славянску, фото: Славянская МВА
Рашисты ударили по Славянску двумя «искандерами» (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n208558-rashisty-udarili-po-slavyansku-dvumya-iskanderami-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 18 серпня, близько 21.00 завдали удару двома ракетами «Іскандер-М» по місту Слов’янську Донецької області.
Сталося влучання у промзону мікрорайону Лісний. Про це повідомляється у Telegram-каналі Слов’янської МВА.
На жаль, постраждала одна цивільна жінка. Наразі вона знаходиться у лікарні, — розповів повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. — Їй надається вся необхідна допомога. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
Також вночі було добре чутно атаки БПЛА типу «шахед» поза межами міста, — додали в МВА.