Последствия российского ракетного удара по Славянску, фото: Славянская МВА

Рашисты ударили по Славянску двумя «искандерами» (ФОТО, ВИДЕО)

19 авг 2025, 11:58
Російські загарбники вчора, 18 серпня, близько 21.00 завдали удару двома ракетами «Іскандер-М» по місту Слов’янську Донецької області.

Сталося влучання у промзону мікрорайону Лісний. Про це повідомляється у Telegram-каналі Слов’янської МВА.

На жаль, постраждала одна цивільна жінка. Наразі вона знаходиться у лікарні, — розповів повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. — Їй надається вся необхідна допомога. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Також вночі було добре чутно атаки БПЛА типу «шахед» поза межами міста, — додали в МВА.

Наслідки російського ракетного удару по Слов’янську, фото: Слов’янська МВА

Источник: Ракурс


