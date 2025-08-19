Новини
Наслідки російського ракетного удару по Слов’янську, фото: Слов’янська МВА

Рашисти вдарили по Слов’янську двома «іскандерами» (ФОТО, ВІДЕО)

19 сер 2025, 11:58
Російські загарбники вчора, 18 серпня, близько 21.00 завдали удару двома ракетами «Іскандер-М» по місту Слов’янську Донецької області.

Сталося влучання у промзону мікрорайону Лісний. Про це повідомляється у Telegram-каналі Слов’янської МВА.

На жаль, постраждала одна цивільна жінка. Наразі вона знаходиться у лікарні, — розповів повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. — Їй надається вся необхідна допомога. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Також вночі було добре чутно атаки БПЛА типу «шахед» поза межами міста, — додали в МВА.

Наслідки російського ракетного удару по Слов’янську, фото: Слов’янська МВА

Джерело: Ракурс


