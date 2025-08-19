Новини
Нерозірвані касетні боєприпаси можуть вибухнути в будь-який момент, фото: Віталій Малецький

По Кременчуку знаходять нерозірвані касетні боєприпаси — мер

19 сер 2025, 11:28
У місті Кременчуку на Полтавщині, яке зазнало масованої російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 19 серпня, виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці попереджає мер міста Віталій Малецький.

На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет! Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх — вони можуть вибухнути в будь-який момент! НЕГАЙНО телефонуйте 101 або 102! — наголосив Малецький.

Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі! — додав він.

Нерозірвані касетні боєприпаси можуть вибухнути в будь-який момент, фото: Віталій Малецький

Нагадаємо, в ніч на сьогодні у Кременчуку пролунали десятки вибухів. Ворог атакував енергетичну та транспортну інфраструктуру.

Джерело: Ракурс


