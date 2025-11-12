«Полтаваобленерго» спростувала інформацію про відключення від Об'єднаної енергосистеми України

У «Полтаваобленерго» спростовують інформацію про відключення від ОЕС, фото: «Полтавщина»

АТ «Полтаваобленерго» спростувало інформацію про відсутність постачання електроенергії з Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України після масованої російської атаки, котра сьогодні, 12 листопада, була опублікована на сайті та сторінках компанії у соцмережах.

На офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго» сьогодні була некоректно опублікована новина про те, що у Полтавської області «стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи України», — зазначила прес-служба компанії. — Повідомляємо, що ця інформація — не відповідає дійсності.

У компанії наголошують, що Полтавщина «була і залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею НЕК „Укренерго“, так і з розподільчих мереж сусідніх ліцензіатів (обленерго суміжних областей)»:

Форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки 8 листопада, справді тимчасово спричиняли труднощі з належним енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області. Зокрема, найскладнішою була ситуація у м. Кременчук. Завдяки невідкладним аварійно-відновлювальним роботам — ця проблема була оперативно вирішена.

Зазначається, що станом на сьогодні усі абоненти АТ «Полтаваобленерго» мають змогу отримувати електроенергію з Об'єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада рашисти здійснили масований обстріл України, зокрема застосувавши крилаті ракети «Іскандер-К». Однією з цілей рашистів тоді був Кременчук на Полтавщині. Через російський обстріл у кількох областях було запроваджено екстрені відключення електроенергії.