Законопроект о выплате 50 тыс. грн за рождение ребенка Рада поддержала в первом чтении

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 19 серпня, голосами 290 народних обранців підтримала у першому читанні законопроект № 13532 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Цей законопроект передбачає:

більші виплати при народженні дитини — одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 тис. грн. Раніше ця сума становила 41 тис. 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою;

«Пакунок малюка» — залишиться, але стане гнучкішим. Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності;

щомісячна допологова допомога — 7 тис. грн. Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7 тис. грн у період вагітності;

7 тис. грн щомісяця на дитину до одного року. Якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до одного року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7 тис. грн на місяць);

«єЯсла» — допомога батькам, які повертаються на роботу. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився один рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8 тис. грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії;

вводиться «Пакунок школяра» — одноразова виплата кожному першокласнику. Вона передбачає 5 тис. грн на придбання речей до школи, без прив’язки до доходу родини.

Очікується, що цей законопроект створить умови для подолання негативних демографічних тенденцій — зокрема, сприятиме підвищенню народжуваності та поєднанню батьківства із зайнятістю.