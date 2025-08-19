Новости
Пожар в районе Белокуракино, фото: FIRMS

Дальнобойные беспилотники уничтожили два склада боеприпасов оккупантов — СБУ

19 авг 2025, 15:26
На Луганщині далекобійні безпілотники СБУ знищили два склади боєприпасів російських загарбників.

Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

У ніч на 19 серпня дрони СБУ влаштували «бавовну» на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині, — розповіли у СБУ. — Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

За інформацією спецслужби, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів.

Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, — додали в СБУ.

У СБУ наголошують, що знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає українським військовим стримувати штурми росіян.

Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі, — запевнили у спецслужбі.

Источник: Ракурс


