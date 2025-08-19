Еврокомиссия отреагировала на удар по нефтепроводу «Дружба». Фото:

Нещодавній удар по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, який призвів до зупинки транзиту нафти нафтопроводом «Дружба», не становить загрози для безпеки постачання енергоресурів до країн європейського блоку. Попри це, Брюссель вважає важливим підтримувати енергетичну безпеку ЄС. Про це заявила речниця Єврокомісії Єва Грнчіжрова на брифінгу в Брюсселі, передає «Укрінформ».

За її словами, Європа не володіє чіткою інформацією про те, хто саме вдарив по трубопроводу. Однак призупинення роботи «Дружби» не впливає на постачання нафти.

У нас немає чіткої інформації про те, хто атакував інтерконектор. Однак ми наголошуємо на важливості підтримки енергетичної безпеки. Ми підтримуємо зв’язок з угорською та словацькою владою, і важливо, що призупинення не впливає на безпеку поставок, яка завжди є пріоритетом для Європейської комісії, — заявила вона.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід у Росії, що веде до угорської території. Наголосив, що внаслідок цього нібито зупинилося постачання нафти до Угорщини.

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді заявив, що російський нафтопровід «Дружба» припинив перекачування нафти після ударів українських безпілотників. Заявлялося, що дрони 14-го полку СБУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє" у Тамбовській області Росії.

Джерело: «Укрінформ»