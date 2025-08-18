Угорщина звинуватила Україну в атаці на нафтопровід. Фото:

Угорщина звинуватила Україну в атаці на нафтопровід у росії, що веде до угорської території.

Внаслідок цього нібито зупинилося постачання нафти. Будапешт вважає «обурливою і неприйнятною» атаку на угорську енергетичну безпеку. Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 18 серпня написав у соціальних мережах.

Брюссель і Київ вже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні, і все частіші атаки України на нашу енергетичну безпеку також мають на меті саме це. Тож чітко заявімо ще раз: це не наша війна, ми не маємо до неї жодного стосунку, ми хочемо залишитися осторонь, і доки ми керуємо країною, ми й будемо залишатися осторонь! — йдеться в повідомленні.

Сіярто поінформував, що заступник російського міністра енергетики Павло Сорокін запевнив його, що трансформаторну станцію намагаються якнайшвидше відремонтувати. Однак невідомо, коли трубопровід знову введуть в експлуатацію й відновлять постачання нафти.

Також міністр наголосив, що електроенергія з Угорщини «відіграє ключову роль в енергопостачанні України».

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня Сили спецоперацій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф, який є одним з найбільших у системі «Роснафти». Підприємство виробляє широкий спектр пального, серед іншого — авіаційний гас.