Сили оборони вразили Сизранський НПЗ у росії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n208499-urajeno-syzranskyy-npz-genshtab-video.html

Ракурс

Сили спецоперацій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на сьогодні, 15 серпня, вразили Сизранський НПЗ у рф.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф, який є одним з найбільших у системі «Роснафти». Виробляє широкий спектр пального, серед іншого — авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф, — розповіли у Генштабі. — Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи.

Сьогодні вранці у соцмережах з’явилися фото та відео наслідків атаки на Сизранський НПЗ — на них можна побачити вогонь та дим на підприємстві. За неперевіреною інформацією, є загиблі.

Також цієї ночі було здійснено вогневе ураження пункту управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил рф у тимчасово окупованому місті Єнакієве Донецької області.

Ціль уражено. Результати ураження уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Пізно ввечері 14 серпня у соцмережах з’явилися відео ударів дронів по окупованому Єнакієво.