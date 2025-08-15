Захисники України завдали удару по морському порту Оля в Астраханській області рф, карта: Google Maps

Ракурс

Сили оборони України здійснили вогневе ураження морського порту «Оля» в Астраханській області рф.

Про це сьогодні, 15 серпня, вранці повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту «Оля», — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що цей об'єкт росіяни використовують як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.