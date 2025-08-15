Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захисники України завдали удару по морському порту Оля в Астраханській області рф, карта: Google Maps

Сили оборони вразили морський порт в Астраханській області рф — Генштаб

15 сер 2025, 08:58
999

Сили оборони України здійснили вогневе ураження морського порту «Оля» в Астраханській області рф.

Про це сьогодні, 15 серпня, вранці повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту «Оля», — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що цей об'єкт росіяни використовують як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

За наявною інформацією, було уражено судно «Порт Оля 4», завантажене комплектуючими до БпЛА типу «Shahed» та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються, — розповіли у Генштабі та додали, що Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити росію припинити збройну агресію.

Захисники України завдали удару по морському порту Оля в Астраханській області рф, карта: Google Maps

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів