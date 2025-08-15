Сили оборони вразили морський порт в Астраханській області рф — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n208494-syly-oborony-vrazyly-morskyy-port-v-astrahanskiy-oblasti-rf-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України здійснили вогневе ураження морського порту «Оля» в Астраханській області рф.
Про це сьогодні, 15 серпня, вранці повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту «Оля», — розповіли у Генштабі.
Зазначається, що цей об'єкт росіяни використовують як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.
За наявною інформацією, було уражено судно «Порт Оля 4», завантажене комплектуючими до БпЛА типу «Shahed» та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються, — розповіли у Генштабі та додали, що Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити росію припинити збройну агресію.