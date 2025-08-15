Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти за добу втратили ще 940 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
940 рашистів ліквідували за добу захисники України (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 68 тис. 40 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 940 осіб. Про це сьогодні, 15 серпня, вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 106 танків;
- 23 тис. 133 бойові броньовані машини;
- 31 тис. 498 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 467 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 207 одиниць засобів ППО;
- 422 літаки;
- 340 гелікоптерів;
- 51 тис. 190 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 558 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 58 тис. 596 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 940 одиниць спеціальної техніки.
Нагадаємо, за інформацією ВМС ЗСУ, російські загарбники вчора, 14 серпня, втратили зв’язок зі своїм літаком Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.