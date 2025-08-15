Новости
Рашисты за сутки потеряли еще 940 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

940 рашистов ликвидировали за сутки защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)

15 авг 2025, 08:28
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 68 тис. 40 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 940 осіб. Про це сьогодні, 15 серпня, вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 106 танків;
  • 23 тис. 133 бойові броньовані машини;
  • 31 тис. 498 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 467 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 207 одиниць засобів ППО;
  • 422 літаки;
  • 340 гелікоптерів;
  • 51 тис. 190 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 558 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 58 тис. 596 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 940 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, за інформацією ВМС ЗСУ, російські загарбники вчора, 14 серпня, втратили зв’язок зі своїм літаком Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Источник: Ракурс


