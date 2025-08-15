Рашисты за сутки потеряли еще 940 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 68 тис. 40 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 940 осіб. Про це сьогодні, 15 серпня, вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 106 танків;

23 тис. 133 бойові броньовані машини;

31 тис. 498 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 467 одиниць РСЗВ;

1 тис. 207 одиниць засобів ППО;

422 літаки;

340 гелікоптерів;

51 тис. 190 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 558 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

58 тис. 596 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 940 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, за інформацією ВМС ЗСУ, російські загарбники вчора, 14 серпня, втратили зв’язок зі своїм літаком Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.