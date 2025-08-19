Новости
Ракурс
Последствия удара по поезду с топливом. Фото: Петр Андрющенко

Последствия удара по поезду с топливом на оккупированном Запорожье показали на фото

19 авг 2025, 17:57
Знищений російський потяг з паливом на окупованому Запоріжжі показали на фото.

Російські джерела повідомляють, що удар по локомотиву та цистернах завдали близько 6.30 у вівторок, 19 серпня. Наразі уточняється кількість поранених та наслідки ударів уточнюються.

Тим часом керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 19 серпня у Telegramопублікував кадри знищення вантажного потягу окупантів. На світлинах видно, що цистерни впали на бік, а тепловоз зійшов з рейок.

Журналіст Юрій Бутусов поінформував у Telegram, що це була спільна операція спецпідрозділу Нацгвардії «Лазар», центру, А Служби безпеки України, Головного управління розвідки МОУ та ракетної бригади оперативного командування «Схід».

Нагадаємо, Сили оборони України знищили залізничний потяг із російським паливом на окупованій території Запорізької області. Уразили локомотив та цистерни в районі між Урожайним та Токмаком. Цей потяг доставляв паливо окупаційним військам, які дислокуються на Запорізькому напрямку.

Заявлялося, що російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше не існує.

Источник: Ракурс


