Знищення ворожого потяга, фото: Петро Андрющенко

https://racurs.ua/ua/n208560-na-tot-zaporijjya-vrajeno-vantajnyy-potyag-z-cysternamy-foto.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області в районі між Урожайним та Токмаком було підірвано залізничний потяг із цистернами.

Про це сьогодні, 19 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Потяг зійшов з рейок і зараз його добивають всім, що може літати. Палає красиво, — зазначив Андрющенко. — Сили оборони України на Запоріжжі знову складають російську логістику в нуль та демонструють, як треба.

Згодом Андрющенко опублікував фото палаючого потяга окупантів.

Хто там питав, чому русня вночі тягає паливо та машинами? Та от тому. Щоб уникнути подібних втрат. Не вдалось. Унікальна операція Сил оборони України, — додав він.

За словами Андрющенка, внаслідок цієї операції залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає.