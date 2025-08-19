IT-коалиция передала Украине оборудование. Фото:

Україна отримала нове обладнання від держав-учасниць ІТ-коаліції.

Чотири країни Європи передали українським Силам оборони комп’ютерне обладнання на загальну суму 10 млн євро. Фінансували допомогу Бельгія, Ірландія, Естонія та Люксембург. Про це 19 серпня повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

У пакеті допомоги містяться 6 тис. 948 ноутбуків. Ці комп’ютери передуть для підрозділів Збройних сил України та інтеграції в інформаційні системи «Оберіг», «Імпульс» та Медичну інформаційну систему.

Крім того, Україна отримала:

442 монітори;

2 тис. 304 засоби зв’язку;

318 зарядних станцій;

обладнання для центрів обробки даних та мережевих інфраструктур.

Крім того, уряд Латвії додатково передав 1 тис. маршрутизаторів на суму понад 77 тис. євро.

В оборонному відомстві наголосили, що це вже четверта та п’ята поставки від ІТ-коаліції у цьому році. У січні Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3,3 млн євро, а у лютому — на 7,5 млн євро. У квітні українські військові отримали в межах цієї ініціативи приладів на майже 2 млн євро.

Нагадаємо, у травні держави-учасниці коаліції дронів, яку створили з ініціативи Великої Британії та Латвії, зобов’язалися до кінця 2025 року виділити щонайменше 2,75 млрд євро на підтримку Збройних сил України. Ці гроші спрямують на централізовані закупівлі БпЛА, а також на заходи з підтримки України на національному рівні.