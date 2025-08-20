10 европейских стран готовы отправить своих военных. Фото:

https://racurs.ua/n208583-10-stran-evropy-gotovy-otpravit-svoi-voyska-v-ukrainu-bloomberg.html

Ракурс

Близько 10 країн Європи готові відправити війська до України в рамках гарантій безпеки.

Нещодавня зустріч у Білому домі президента США Дональда Трампа та європейських лідерів була присвячена плану відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди, включаючи чисельність і позиції військового персоналу. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

За їхніми словами, на умовах анонімності, близько 10 країн готові відправити війська до країни, яка постраждала від війни, — пише видання.

Зазначається, що європейські військові будуть дислокуватися подалі від фронту й після завершення бойових дій навчатимуть українських військовослужбовців.

Велика Британія та Франція висловили готовність відправити свої підрозділи до України. Які ще країни зголосилися це зробити, поки невідомо.

Нагадаємо, напередодні американський президент Дональд Трамп заявив, що виключає розгортання підрозділів армії США в Україні. Однак він припустив, що Штати допомагатимуть Європі з розміщення військового контингенту, бо відправити свої війська до України планують Велика Британія, Франція та Німеччина.

Однак у Білому домі не виключили, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки.

Джерело: Bloomberg