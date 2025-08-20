США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки. Фото:

Сполучені Штати Америки можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки.

Президент Дональд Трамп наразі «остаточно» виключив можливість присутності американських військ в Україні. Однак є «варіант та можливість» потенційної присутності американських Повітряних сил в Україні як гарантій безпеки. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Sky News.

Я точно не виключаю нічого з військових варіантів, які має президент у своєму розпорядженні, — зазначила вона.

Спікер відзначила, що США можуть допомогти в координації та, ймовірно, надати інші засоби гарантій безпеки європейським союзникам.

Президент розуміє, що гарантії безпеки надзвичайно важливі для забезпечення міцного миру, і він доручив своїй команді національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацювати та обговорювати ці питання з Україною та Росією, — розповіла Левітт.

Нагадаємо, напередодні американський президент Дональд Трамп заявив, що виключає розгортання підрозділів армії США в Україні. Однак він припустив, що Штати допомагатимуть Європі з розміщення військового контингенту, бо відправити свої війська до України планують Велика Британія, Франція та Німеччина.

Джерело: Sky News