У Північноатлантичному Альянсі планують обговорити Україну.

У середу, 20 серпня, лідери НАТО зустрінуться для обговорення України та шляхів мирного врегулювання російсько-української війни. Лідери Євросоюзу та країн-учасниць «коаліції охочих» 19 серпня вже поспілкувалися в режимі відеоконференції. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на топ-посадовців Альянсу.

Голова Військового комітету НАТО скликав те, що джерело в НАТО назвало, черговою зустріччю на рівні начальників штабів оборони, — зазначив один із співрозмовників.

Неназваний чиновник зі США заявив, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Ден Кейн буде присутній на зустрічі в онлайн-форматі. Однак не виключено, що плани можуть змінитися.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні й збирається надсилати «найсучаснішу зброю» до НАТО, яке потім зможе передати її Україні.

Домовлено, що Сполучені Штати Америки та Північноатлантичного альянсу поставлятимуть зброю Україні: витрати ляжуть на європейські країни, а Америка забезпечить виробництво.

