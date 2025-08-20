Армия России начала применять на фронте новый дрон. Фото: ГУР

Армія РФ вже активно використовує на фронті в Україні новий дрон.

Невідомий БпЛА може виконувати функції розвідника або хибної цілі для перевантаження української ППО. Апарат обладнали камерою та двома LTE-модемами, що дозволяють передавати відео в реальному часі або у записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування маршруту. Про це Головне управління розвідки МОУ 20 серпня повідомило в соцмережах.

Зазначається, що цей безпілотник можу бути й дроном-камікадзе. Наводитися на ціль він може за допомогою камери та віддаленого керування. Таким чином він працює, як FPV-дрон.

За конструкції фюзеляж дрона схожий на Shahed-131, але дещо менший. Навігація цього апарату відбувається за допомогою супутникової системи з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

Розвідка встановила, що майже половина деталей цього дрона була виготовлена на китайських заводах. Зокрема, це — модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення та кварцовий генератор. Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить апарат схожим на баражуючий боєприпас «Італмас» виробництва російської ZALA Group.

Нагадаємо, у липні ГУР повідомило, що російська армія використовує новий російський БпЛА як фальш-ціль та розвідник. Також дрон не лише може перевантажувати українську протиповітряну оборону, а й нести бойову частину вагою до 15 кг.