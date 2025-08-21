Новости
Ракурс
Последствия российской воздушной атаки в Ровно, фото: ГСЧС

В Ровно падение обломков вызвало пожар, пострадала женщина (ФОТО, ВИДЕО)

21 авг 2025, 14:51
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 серпня, здійснили масовану комбіновану атаку із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів на Рівненську область.

Внаслідок падіння уламків сьогодні зранку у місті Рівне виникла пожежа житлового будинку, яка наразі ліквідована. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

Зазначається, що вогонь знищив 35 кв. м перекриття будинку та пошкодив ще 100 кв. м, також знищено побутову техніку.

Є постраждала 67-річна жінка, яку госпіталізовано до центральної міської лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний. На місці події працювали психологи ДСНС, — розповіли у відомстві. — До ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць техніки та 25 рятувальників.

Наслідки російської повітряної атаки у Рівному, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


