Наслідки російської повітряної атаки у Рівному, фото: ДСНС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 серпня, здійснили масовану комбіновану атаку із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів на Рівненську область.
Внаслідок падіння уламків сьогодні зранку у місті Рівне виникла пожежа житлового будинку, яка наразі ліквідована. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.
Зазначається, що вогонь знищив 35 кв. м перекриття будинку та пошкодив ще 100 кв. м, також знищено побутову техніку.
Є постраждала 67-річна жінка, яку госпіталізовано до центральної міської лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний. На місці події працювали психологи ДСНС, — розповіли у відомстві. — До ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць техніки та 25 рятувальників.
