Наслідки російської повітряної атаки у Рівному, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 серпня, здійснили масовану комбіновану атаку із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів на Рівненську область.

Внаслідок падіння уламків сьогодні зранку у місті Рівне виникла пожежа житлового будинку, яка наразі ліквідована. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

Зазначається, що вогонь знищив 35 кв. м перекриття будинку та пошкодив ще 100 кв. м, також знищено побутову техніку.