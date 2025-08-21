Наслідки удару по підприємству у Мукачево, фото: ДСНС

Російські загарбники під час атаки на Закарпаття в ніч на сьогодні, 21 серпня, завдали удару по американському підприємству, що виготовляло електроніку.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє прес-служба МЗС.

Одна з ракет влучила в великий американський завод з виробництва електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом, — наголосив він.

Сибіга нагадав, що це вже не перша російська атака на американські підприємства в Україні. Так, на початку року була завдано ударів по офісах Boeing у Києві.

Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти цивільних людей, підприємств та нормального життя в нашій країні. Ось чому зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, є настільки важливими, і ми ще раз підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль, щоб наблизити мир, — додав міністр.

Прес-служба ДСНС зазначає, що внаслідок обстрілу на Закарпатті, попередньо, постраждали 15 людей.