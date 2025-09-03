Уламки «шахеда» виявили працівники ДП «Ліси України» на Волині, фото: «Поліський лісовий офіс»

На Волині працівники ДП «Ліси України» виявили уламки збитого «шахеда».

Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці філії «Поліський лісовий офіс».

Оперативно проведено всі заходи для недопущення загоряння, на місці працюють всі відповідні служби, — вказано в повідомленні.

Крім того, сьогодні вночі внаслідок обстрілів у лісі на Рівненщині сталося незначне загоряння.

Завдяки злагодженим діям лісової охорони пожежу швидко локалізовано. До гасіння було залучено необхідну техніку ДП «Ліси України», — зазначили у підприємстві.