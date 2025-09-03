Обломки сбитого «шахеда» обнаружили в лесу на Волыни (ФОТО)https://racurs.ua/n208869-oblomki-sbitogo-shaheda-obnarujili-v-lesu-na-volyni-foto.htmlРакурс
На Волині працівники ДП «Ліси України» виявили уламки збитого «шахеда».
Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці філії «Поліський лісовий офіс».
Оперативно проведено всі заходи для недопущення загоряння, на місці працюють всі відповідні служби, — вказано в повідомленні.
Крім того, сьогодні вночі внаслідок обстрілів у лісі на Рівненщині сталося незначне загоряння.
Завдяки злагодженим діям лісової охорони пожежу швидко локалізовано. До гасіння було залучено необхідну техніку ДП «Ліси України», — зазначили у підприємстві.
Своєчасне реагування, злагоджені дії працівників, наявність необхідної техніки та сучасної системи відеоспостереження за масивами дають можливість реагувати вчасно на будь-які загрози та діяти на випередження, — додали в «Поліському лісовому офісі».