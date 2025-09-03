Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обломки «шахеда» обнаружили работники ГП «Леса Украины» на Волыни, фото: «Полесский лесной офис»

Обломки сбитого «шахеда» обнаружили в лесу на Волыни (ФОТО)

3 сен 2025, 15:22
999

На Волині працівники ДП «Ліси України» виявили уламки збитого «шахеда».

Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці філії «Поліський лісовий офіс».

Оперативно проведено всі заходи для недопущення загоряння, на місці працюють всі відповідні служби, — вказано в повідомленні.

Крім того, сьогодні вночі внаслідок обстрілів у лісі на Рівненщині сталося незначне загоряння.

Завдяки злагодженим діям лісової охорони пожежу швидко локалізовано. До гасіння було залучено необхідну техніку ДП «Ліси України», — зазначили у підприємстві.

Своєчасне реагування, злагоджені дії працівників, наявність необхідної техніки та сучасної системи відеоспостереження за масивами дають можливість реагувати вчасно на будь-які загрози та діяти на випередження, — додали в «Поліському лісовому офісі».

Уламки «шахеда» виявили працівники ДП «Ліси України» на Волині, фото: «Поліський лісовий офіс»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров