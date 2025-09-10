Российская атака вызвала масштабный пожар на Волыни (ФОТО)https://racurs.ua/n208999-rossiyskaya-ataka-vyzvala-masshtabnyy-pojar-na-volyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет.
Зокрема, у Волинській області виникла пожежа на одному з підприємств. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Волині.
Підрозділи служби 101 з міста Луцька та Ківерці, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони селища Цумань ліквідували пожежу на підприємстві у Луцькому районі. Площа пожежі на момент прибуття підрозділів служби 101 складала 1000 кв. м, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що вогнеборці працювали над гасінням пожежі декілька годин, подавши на приборкання вогню водяні стволи з різних напрямків, зокрема із застосуванням пожежної автодрабини та допоміжних технічних засобів.
Від вогню вдалось врятувати сусідні будівлі та майно, — додали у ДСНС. — Ліквідували пожежу вранці, на щастя постраждалих немає, збитки встановлюються.