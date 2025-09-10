Последствия российской воздушной атаки 10 сентября на Волыни, фото: ГСЧС Волыни

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет.

Зокрема, у Волинській області виникла пожежа на одному з підприємств. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Волині.

Підрозділи служби 101 з міста Луцька та Ківерці, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони селища Цумань ліквідували пожежу на підприємстві у Луцькому районі. Площа пожежі на момент прибуття підрозділів служби 101 складала 1000 кв. м, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що вогнеборці працювали над гасінням пожежі декілька годин, подавши на приборкання вогню водяні стволи з різних напрямків, зокрема із застосуванням пожежної автодрабини та допоміжних технічних засобів.