Рашисти в ніч на 20 січня атакували Рівненщину, фото: Google Maps

Російська атака призвела до знеструмлень на Рівненщині — ОВА

20 січ 2026, 10:52
Російські загарбники сьогодні, 20 січня, зранку здійснили повітряну атаку на Рівненщину.

Через ушкодження критичної інфраструктури були знеструмлені понад 10 тис. абонентів. Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОВА

Крім того, у кількох житлових будинках вибило вікна, були пошкоджені припарковані біля них автівки.

За попередньою інформацією, внаслідок цієї атаки люди не постраждали.

Згодом в ОВА повідомили, що усі споживачі, які залишилися без світла внаслідок ранкової атаки рашистів, вже заживлені.

Нагадаємо, в ніч на 20 січня рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ракети та безпілотники різних типів.

Джерело: Ракурс


