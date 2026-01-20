Рашисти в ніч на 20 січня атакували Рівненщину, фото: Google Maps

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 січня, зранку здійснили повітряну атаку на Рівненщину.

Через ушкодження критичної інфраструктури були знеструмлені понад 10 тис. абонентів. Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОВА

Крім того, у кількох житлових будинках вибило вікна, були пошкоджені припарковані біля них автівки.

За попередньою інформацією, внаслідок цієї атаки люди не постраждали.

Згодом в ОВА повідомили, що усі споживачі, які залишилися без світла внаслідок ранкової атаки рашистів, вже заживлені.

Нагадаємо, в ніч на 20 січня рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ракети та безпілотники різних типів.