На Рівненщині відновили електропостачання, фото: «Район Рівне»

У Рівненські області енергетики повністю відновили електропостачання після масованої російської повітряної атаки.

Про це сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Втім, через складну ситуацію в енергосистемі держави змушені одразу ж запровадити графіки погодинних відключень, — зазначив він. — З 12.00 до 16.00 не буде світла у підчерг 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Графіки щодо інших підчерг зараз складають.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці рашисти здійснили масовану комбіновану повітряну атаку на енергосистему України із застосуванням безпілотників та ракет різних типів. Після атаки у Міністерстві енергетики повідомляли, що майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.