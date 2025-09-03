Росія вночі завдала масованого удару по Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208856-rosiya-vnochi-atakuvala-ukrayinu-raketamy-ta-dronamy-scho-vidomo.html

Ракурс

Масовану атаку дронів та ракет минулої ночі пережила Україна.

Повітряна тривога оголошувалася по всій країні. Росіяни з низки напрямків запускати ударні безпілотники та крилаті ракети. Протиповітряна оборона працювала у низці областей. Однак були й влучання, які спричинили руйнування та пожежі. Про це в соцмережах повідомила місцева влада.

Гучно було у Києві. У Деснянському районі столиці впав дрон. Як поінформували в КМВА, обійшлося без пожеж і руйнувань.

У Вишгороді на Київщині уламки збитої цілі загорілися між житловими багатоповерховими будинками. Як повідомив голова ОВА Микола Калашник, пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу вже ліквідували. Попередньо відомо, що обійшлося без потерпілих.

Хмельницька область була атакована дронами й ракетами двічі — вночі та зранку. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив про збиття повітряних цілей ворога. Однак є й пошкодження. Так, на території гаражного комплексу виникла пожежа й пошкоджено тролейбус. Також вибито вікна в житлових будинках й пошкоджено нежитлові приміщення. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

У Луцьку вночі активно працювала протиповітряна оборона. За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука, внаслідок атаки дронів у місті горіло два гаражі та господарська споруда, ще одну пошкодили уламки. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

У Івано-Франківській області ціллю ворожої атаки став обʼєкт інфраструктури. Як поінформувала голова Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, на місці влучання виникла пожежа. Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих.

У Чернігівській області ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Як зазначив голова ОВА В’ячеслав Чаус, у Ніжинському районі без електрики залишилися майже 30 тис. господарств. Для відновлення задіяні всі необхідні служби.

Крім того, вибухи гриміли у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні атаками на енергетику. Глава країни-агресора визнав удари окупантів по енергетичній інфраструктурі України та заявив, що атаки триватимуть. Це, як він заявив, буде відповіддю Києву за удари по енергетичній інфраструктурі РФ.