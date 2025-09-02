Путін пригрозив новими ударами по енергетичній інфраструктурі України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208845-putin-prygrozyv-novymy-udaramy-po-energetychniy-infrastrukturi-ukrayiny.html

Ракурс

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні атаками на енергетику.

Глава країни-агресора визнав удари окупантів по енергетичній інфраструктурі України та заявив, що атаки триватимуть. Це, його словами, буде відповіддю Києву за удари по енергетичній інфраструктурі РФ. Про це Путін 2 вересня заявив під час зустрічі зі прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Пекіні.

Москва довго терпіла та не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру. Тепер вона почала серйозно відповідати, — зазначив він.

Крім того, господар Кремля заявив, що війна в Україні нiбито пов’язана не з російською агресивною поведінкою, а з тим, що «Захід сприяв проведенню державного перевороту в Україні».

Крiм того, диктатор зробив ще низку цинічних заяв:

Єдиною метою РФ в Україні є «захист власних інтересів»;

Війна розпочалася через «необхідність захищати людей, які пов’язують свою долю з Росією»;

РФ ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС, але НАТО — це інше питання;

Росія готова співпрацювати з представниками США на Запорізькій АЕС;

Україна має сама вирішувати, як забезпечувати свою безпеку;

Заяви Європи про нібито плани РФ напасти на неї — це провокація або повна некомпетентність.

Нагадаємо, 1 вересня в Сумах внаслідок російського обстрілу частина міста залишилася без води та електропостачання.

А 28 серпня зазнала обстрілу критична інфраструктура Вінниччини. Тоді внаслідок влучань було знеструмлено 29 населених пунктів і без світла перебували 60 тис. споживачів.