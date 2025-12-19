Володимир Путін цинічно прокоментував свою причетність до вбивств українців. Фото:

Ракурс

Президент Росії Володимир Путін заявив про свою начебто непричетність до вбивств українців.

Диктатор заявив, що не вважає себе відповідальним за загибель людей у розв’язаній Російською Федерацією війні проти України. Так під час «прямої лінії» Путін відповів на питання, чи буде він відповідати за загибель людей якщо відкине мирні пропозиції президента США Дональда Трампа. Транслювала заяву глави РФ російська пропаганда.

Ми не вважаємо себе відповідними за загибель людей, — заявив Путін.

Він знову почав говорити про так званий «державний переворот» в Україні в 2014 році під час Революції гідності. Згадав і про «нереалізовані» мінські домовленості. Через це, за словами диктатора, «були використані збройні сили для завершення тієї війни, яку почав київській режим за підтримки західних країн».

У Центрі протидії дезінформації вже відреагували на заяви диктатора і наголосили, що його висловлювання показують, що Москва не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни. Зазначається, що хоч Путін і заявляє про «готовність до діалогу», але одразу ж прив’язує його до озвучених влітку 2024 року умов, які є неприйнятними для України.

Паралельно глава РФ знову транслює воєнну риторику — детально перераховує нібито «успіхи» російських військ, заявляє про окупацію населених пунктів й «оточення» підрозділів ЗСУ.

Риторика Путіна показує, що кремль не шукає компромісу. росія продовжує затягувати час та перекладати відповідальність за відсутність миру на Україну, — наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, 18 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вимагає вивести Збройні сили України з Донбасу і це є ключовою вимогою Москви на мирних переговорах. Однак для Києва вона неприйнятна. Тому США зараз шукають компромісний варіант, який міг би задовольнити обидві сторони.