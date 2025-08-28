Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208751-rf-atakuvala-krytychnu-infrastrukturu-vinnychchyny-bez-svitla-60-tys-spojyvachiv.html

Ракурс

Критична інфраструктура Вінниччини зазнала обстрілу з боку російської армії.

У ніч на 28 серпня окупанти атакували об'єкти енергетики. Внаслідок влучань знеструмлено 29 населених пунктів. Без світла перебувають 60 тис. споживачів. Про це перша заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила у Telegram.

Також зафіксовано пошкодження житлових будинків. Поки не надходила інформація про постраждалих.

На місцях обстрілів працюють екстрені служби. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 27 серпня росіяни масовано атакували безпілотниками об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях: Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі. Без світла залишилися понад 100 тис. домогосподарств.