Росіяни здійснили чергову терористичну атаку проти інфраструктури України, фото: ДСНС Сумщини

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, масовано атакували безпілотниками об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об'єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі, — вказано в повідомленні.

Зокрема:

близько першої години ночі внаслідок удару БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів;

на Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

Триває оцінка завданої шкоди. Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання.