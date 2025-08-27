Рашисты атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях — Минэнергоhttps://racurs.ua/n208725-rashisty-atakovali-obekty-energeticheskoy-i-gazotransportnoy-infrastruktury-v-shesti-oblastyah.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, масовано атакували безпілотниками об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.
Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об'єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі, — вказано в повідомленні.
Зокрема:
- близько першої години ночі внаслідок удару БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів;
- на Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.
Триває оцінка завданої шкоди. Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання.
Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики рф з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення, — наголошують у міністерстві.