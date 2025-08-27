51 населенный пункт Черниговщины остался без электричества из-за российской атаки

На Черниговщине обесточен ряд населенных пунктов, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n208724-51-naselennyy-punkt-chernigovschiny-ostalsya-bez-elektrichestva-iz-za-rossiyskoy-ataki.html

Ракурс

На Чернігівщині через атаку російських безпілотників знеструмлено 51 населений пункт Новгород-Сіверської громади.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Допоки фахівці ліквідують наслідки удару і працюють, щоб повернути світло, — критично важливі установи і підприємства живляться від альтернативних джерел — лікарня, ЦНАП, комунальні потужності, — розповів він.

Також у громаді розгорнули сім пунктів незламності.

Начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що вночі унаслідок чергового обстрілу ворогом пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Зазначається, що критична інфраструктура Новгород-Сіверського працює у штатному режимі:

ТОВ «Комунальник» — живлення очисних споруд та насосних станцій здійснюється від генераторів. Водопостачання в місті збережено (у багатоповерхівках — до першого поверху включно);

КНП «Новгород-Сіверська міська лікарня» — заклад працює на генераторі, забезпечений усім необхідним для надання медичної допомоги.

ЦНАП — заклад функціонує від енергогенеруючих засобів в штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації в районі.

Прес-служба ДПСУ повідомляє, що у Новгород-Сіверському пролунали три вибухи (приходи, ймовірно, БпЛА типу «Шахед»). Внаслідок атаки пошкоджені електропідстанція та вежа мобільного зв’язку.