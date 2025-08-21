Сергей Лавров, фото: Wikimedia Commons

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але лише за умови, що «всі питання» будуть «добре опрацьовані».

Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляють російські ЗМІ.

Путін готовий до зустрічі із Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані, — заявив Лавров.

Водночас він знову згадав про вимоги, висунуті РФ під час переговорів у Стамбулі у 2022 році та виступив проти ініціативи Європи про введення військ в Україну, котру назвав «іноземною інтервенцією».

Росія підтримує принципи гарантій безпеки, погоджені у Стамбулі у 2022-му, все інше — безперспективні задуми, — заявив Лавров.

Також Лавро заявив, що в разі, які дійде до підписання домовленостей між РФ та Україною, «постане питання щодо легітимності підписантів з української сторони».