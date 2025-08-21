Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Фейсбук

Ракурс

Армія України зачистила шість населених пунктів на Покровському напрямку.

Підрозділи ЗСУ та Національної гвардії, незважаючи на чисельну перевагу російських окупантів, внаслідок успішних ударно-пошукових дій зачистили шість населених пунктів. У ході боїв були знищені сотні загарбників. Про це 21 серпня у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який попрацював на виїзді на Покровському напрямку.

Генерал розповів, що заслухав доповіді командирів щодо особливостей оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів. Також він розпорядився посилити українську оборону, а головне — ефективно реагувати на зміну тактики росіян, але максимально зберегти життя українських захисників.

Відзначаю результативну роботу в операційній зоні ОТУ «Донецьк» новостворених корпусів, які прийняли свої смуги відповідальності та працюють із визначеним комплектом військ, — наголосив командувач.

