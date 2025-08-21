Дональд Трамп подверг критике Джо Байдена. Фото:

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував свого попередника Джо Байдена.

Господар Білого дому заявив, що попередня адміністрація забороняла Україні завдавати ударів вглиб Росії. Трамп порівняв заборону на удари із «чудовою спортивною командою, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі». Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Те саме стосується України та Росії. Підступний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні боротися, лише захищатися. І як воно вийшло? У будь-якому разі, цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом — нульовий шанс. Цікаві часи попереду! — написав господар Білого дому.

Після цієї заяви американський президент опублікував колаж із двох фото. На першому фото зображена зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. А другий знімок зображує віце-президента США Річарда Ніксона й першого секретаря Комуністичної партії СРСР Микиту Хрущова у липні 1959 року. Тоді серед кухонних меблів вони сперечалися про те, яка система краща — капіталізм чи соціалізм.

Нагадаємо, в грудні 2024 року, коли адміністрація Джо Байдена дозволила Україні використовувати західну далекобійну зброю для ударів вглиб РФ, Дональд Трамп заявив, що це «загострює конфлікт і робить гірше».