Российские солдаты в Херсонской области жгут свою технику. Фото:

https://racurs.ua/n208635-okkupanty-na-hersonschine-jgut-svou-tehniku-chtoby-ne-idti-v-ataku-partizany.html

Ракурс

Російські військові саботують ворожі штурми у Херсонській області.

Українська агентура, яка перебуває у складі 24-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку знищує свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції. Таким чином партизани створюють умови для можливого просування українських військ. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Зазначається, що в полку спостерігається критична ситуацію. Все більше окупантів йдуть у СЗЧ або відмовляються виконувати російські накази. Дух загарбників впав через накази командирів здійснювати «м'ясні» штурми. Зокрема, росіян кинули в атаку без підтримки РЕБ, що зробило їх легкими цілями для українських дронів.

Зазначається, що командування РФ не може організувати порядок в полку і ситуація тільки погіршується. В АТЕШ закликали військовослужбовців не виконувати злочинні накази.

Нагадаємо, взимку 2024 року російські військові ламали свої човни, щоб уникнути штурму островів Дніпра на Херсонщині. На Наддніпрянському напрямку окупанти навмисно псували мотори, пробивали гумові човни та навіть передавали координати Силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива.