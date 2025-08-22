Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n208652-vsu-unichtojili-punkt-upravleniya-rossiyskimi-bespilotnikami-v-doneckoy-oblasti-video.html

Ракурс

Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних cил України (РВіА ЗСУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили низку важливих об'єктів російського агресора.

Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.