Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
ВСУ уничтожили пункт управления российскими беспилотниками в Донецкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208652-vsu-unichtojili-punkt-upravleniya-rossiyskimi-bespilotnikami-v-doneckoy-oblasti-video.htmlРакурс
Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних cил України (РВіА ЗСУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили низку важливих об'єктів російського агресора.
Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.
Так, нещодавно тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області знищено пункт управління БпЛА російського підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів загарбників, — зазначили у Генштабі.