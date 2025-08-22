Новини
Знищення російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ знищили пункт управління російськими безпілотниками на Донеччині (ВІДЕО)

22 сер 2025, 18:47
Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних cил України (РВіА ЗСУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили низку важливих об'єктів російського агресора.

Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

Так, нещодавно тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області знищено пункт управління БпЛА російського підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів загарбників, — зазначили у Генштабі.

