Знищення російських загарбників, скріншот відео
ЗСУ знищили пункт управління російськими безпілотниками на Донеччині (ВІДЕО)
Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних cил України (РВіА ЗСУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили низку важливих об'єктів російського агресора.
Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.
Так, нещодавно тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області знищено пункт управління БпЛА російського підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів загарбників, — зазначили у Генштабі.