Президент України Володимир Зеленський спеціальний посланець президента США з питань РФ та України Кіт Келлог 25 серпня зустрілися у Києві.

У ході зустрічі український лідер запевнив заокеанського гостя, що готовий говорити у форматі лідерів, бо саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Така ж готовність повинна бути й у Кремля. Про це глава держави написав у соціальних мережах.

Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита — усе має лишатися на порядку денному, — наголосив президент.

За словами Зеленського, Україні та Сполученим Штатам важлива військова співпраця. Й для цього є угода про купівлю американської зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити українські арсенали.

Глава дердави також відзначив, що президент Дональд Трамп і перша леді США «надалі докладатимуть особистих зусиль», щоб повернути всіх дітей, які викрали й вивезли на територію країни-агресора російські загарбники.

Зеленський також поінформував, що Штати готові «бути частиною безпекової архітектури для України» та додав, що найближчим часом будуть визначені «ключові основи безпеки».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поінформував, що команди України та Сполучених Штатів Америки зустрінуться наприкінці цього тижня. Також запланована розмова військового керівництва України з партнерами, а 27 серпня — ще одна зустріч на міжнародному рівні.