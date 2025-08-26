РФ запланировала выход из конвенции о предотвращении пыток. Фото:

Ракурс

Росія може вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням.

Уряд країни-агресора запропонував російському диктатору Володимиру Путіну вийти з цієї конвенції, до якої Росія приєдналася в статусі члена Ради Європи. Відповідну постанову прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна вже опублікували на сайті російського уряду.

Як відомо, Європейська конвенція про запобігання катуванням забороняє тортури і зобов’язує запобігати їм. Для цього був створений Європейський комітет із запобігання тортурам (ЄКЗТ) — незалежний міжнародний орган, що має право проводити інспекції у в’язницях, колоніях, СІЗО, психіатричних закладах та інших місцях позбавлення волі.

Завдяки цій конвенцій представники комітету можуть без будь яких перешкод потрапляти на територію країн-учасниць, отримувати повну інформацію про місця утримання ув’язнених й вільно пересуватися всередині цих установ. Однак у візиті представникам комітету можуть відмовити через загрозу національній безпеці або надзвичайні ситуації.

РФ була членом Ради Європи з 1996 року. Однак 16 березня 2022 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про негайне виключення країни-агресора з організації через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада підтримала законопроект № 0329, який передбачає вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (неофіційна назва — Оттавська конвенція).