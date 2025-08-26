Новости
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Сегодня правительство обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте до 22 лет — Зеленский

26 авг 2025, 15:15
999

На засіданні уряду сьогодні, 26 серпня, будуть оновлені правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати, — зазначив він.

Також Зеленський анонсував розширення програми «єВідновлення»:

Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі.

Крім того, Зеленський та Свириденко обговорили співпрацю з Норвегією в межах підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.

Цінуємо підтримку Норвегії, — додав Зеленський.

Источник: Ракурс


