Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Ракурс

На засіданні уряду сьогодні, 26 серпня, будуть оновлені правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати, — зазначив він.

Також Зеленський анонсував розширення програми «єВідновлення»:

Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі.

Крім того, Зеленський та Свириденко обговорили співпрацю з Норвегією в межах підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.