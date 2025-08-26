Сегодня правительство обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте до 22 лет — Зеленскийhttps://racurs.ua/n208703-segodnya-pravitelstvo-obnovit-pravila-peresecheniya-granicy-dlya-mujchin-v-vozraste-do-22-let.htmlРакурс
На засіданні уряду сьогодні, 26 серпня, будуть оновлені правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.
Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати, — зазначив він.
Також Зеленський анонсував розширення програми «єВідновлення»:
Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі.
Крім того, Зеленський та Свириденко обговорили співпрацю з Норвегією в межах підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.
Цінуємо підтримку Норвегії, — додав Зеленський.